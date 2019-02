Karnowski o Giertychu: Okazuje się, że redaguje „Gazetę Wyborczą”

– Okazuje się, że mecenas Roman Giertych, z tych Giertychów – przecież to jest stara endecka rodzina – jest jakimś redaktorem czy nadredaktorem, w każdym razie redaguje „Gazetę Wyborczą” Adama Michnika – tego Michnika. To ma wymiar pewnego przełomu i nie wiem, czy pojednania ponad pokoleniami. W każdym razie bez wątpienia mamy do czynienia z przełamaniem pewnej bariery między dwoma światami. Do tej pory wydawało się, że prawnicy osób, które coś zeznają w prokuraturze, trzymają dystans do gazet, które to opisują – powiedział w TVP Info Michał Karnowski, publicysta „Sieci”.

