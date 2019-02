Premier Netanjahu odleciał do Izraela. Wielogodzinne opóźnienie

Samolot z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu na pokładzie odleciał przed południem z Lotniska Chopina w Warszawie – poinformowało biuro prasowe Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze.

Początkowo premier Izraela miał odlecieć nad ranem, ale do tego nie doszło – jak poinformowało PPL – z powodu uszkodzenia przedniej goleni samolotu premiera. Stało się to „podczas wypychania z miejsca postojowego rządowego samolotu z premierem Izraela na pokładzie”.



Z kolei według izraelskich linii lotniczych El Al, cytowanych przez portal Times of Israel, samolot premiera – Boeing 777 – został uszkodzony przez ciągnik samolotowy, który uderzył w niego, gdy miał wystartować tuż po północy.



Premierowi Netanjahu dostarczono drugi samolot. Wyjaśnieniem zdarzenia zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.



Benjamin Netanjahu uczestniczył w Warszawie w dwudniowej konferencji bliskowschodniej.

