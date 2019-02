Udawał lekarza. Pacjentce wmówił, że jest uczulona na biżuterię

34-latek w białym fartuchu chodził po szpitalu i udawał lekarza. Jedną z pacjentek przekonał, że jest uczulona na biżuterię. Ta od razu przekazała mu ją „w depozyt”. Od innej zainkasował 200 zł na poczet badań. – Tłumaczył nam, że wszedł do szpitala, bo był głodny i szukał jedzenia – mówi portalowi tvp.info asp. Agnieszka Leszek, rzeczniczka KPP w Tomaszowie Lubelskim. Inspiracją dla oszustwa miał być fartuch.

34-letni oszust włamał się na oddział szpitala w Tomaszowie Lubelskim o godz. 3 nad ranem. Wyważył drzwi, założył znaleziony tam fartuch i ruszył na obchód.



Na cel wziął starsze osoby. 64-letnią pacjentkę przekonał, że jest uczulona na biżuterię i natychmiast powinna ją zdjąć. Kobieta oddała przebierańcowi obrączkę i pierścionek.



Kolejną ofiarą była 85-letnia chora. Oszust poprosił ją o dowód osobisty; tłumaczył, że potrzebuje danych do dodatkowego badania, które kosztuje 200 zł. I właśnie tyle wręczyła mu pacjentka.



Na tym obchód się skończył, bo 34-latka spłoszył ktoś z personelu.

źródło: portal tvp.info

Rano policję poinformował lekarz. – Rysopis mężczyzny wystarczył funkcjonariuszom by wytypować sprawcę – wyjaśnia nam asp. Agnieszka Leszek, rzeczniczka KPP w Tomaszowie Lubelskim. Okazał się nim znany mundurowym z innych interwencji mężczyzna, który nie ma stałego miejsca zameldowania.Funkcjonariusze zastali go w mieszkaniu kolegi. Wyjaśnił, że do szpitala włamał się, bo był głodny i liczył, że znajdzie coś do jedzenia. Znalazł jednak inspirację do przestępstwa. Za taką pomysłowość grozi do ośmiu lat więzienia.