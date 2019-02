Sasin: „Gazeta Wyborcza” prowadzi bezpardonową wojnę z prezesem PiS

„Gazeta Wyborcza” prowadzi bezpardonową wojnę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i środowiskiem politycznym, które wokół siebie zgromadził – ocenił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Publikacje „GW” uznał za próbę „uderzenia i zaszczucia uczciwego polityka”, jakim jest prezes PiS.

Jak podała „Gazeta Wyborcza”, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna; chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie. „GW” przytacza zeznania Birgfellnera z poniedziałku 11 lutego, podkreślając, że zostały one złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.



Pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych podkreślił na Twitterze, że z opublikowanych w „GW” zeznań Birgfellnera nie wynika, aby jego mocodawca „miał pewność, że pieniądze trafiły do ks. Rafała Sawicza, a tak sugeruje podtytuł artykułu”.



W odpowiedzi na ten wpis zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski sprostował podtytuł. „Gerald Birgfellner zeznał, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł DLA księdza z rady fundacji...” – napisał na Twitterze wicenaczelny dziennika, dodając, że „Austriak ks. Sawicza na oczy nie widział”.

Sasin w PR1 został poproszony o komentarz do doniesień dziennika.– „Gazeta Wyborcza” od 1990 r. prowadzi bezpardonową wojnę z Jarosławem Kaczyńskim i środowiskiem politycznym, które wokół siebie Jarosław Kaczyński zgromadził. Jeden z czołowych dziennikarzy tej gazety w 2011 r. przyznał publicznie, że nienawidzi PiS i zrobi wszystko, aby PiS wszelkimi siłami zwalczać – powiedział szef KSRM. Ocenił, że „GW” „jest w tym konsekwentna” i „nie cofa się przed niczym”.Według niego najnowsza publikacja jest „kolejną odsłoną afery, której nie ma” oraz próbą „uderzenia i zaszczucia uczciwego polityka, jakim jest Jarosław Kaczyński”. – Kolejne fake newsy. Szkoda nawet komentować – stwierdził Sasin.