„Jechały dwie kolumny, Wałęsa za Olszewskim; pędem zmierzały do Sejmu”

– Premier jedzie pierwszym samochodem, ja z kolegą. I w tym momencie z Belwederu, gdzie urzędował Lech Wałęsa, wyjeżdża kolumna i jedzie za premierem. Można powiedzieć, że jechały dwie kolumny, które pędem zmierzały do Sejmu – tak wydarzenia z czerwca 1992 r. wspomina dr Andrzej Anusz, poseł Ruchu dla Rzeczypospolitej w Sejmie I kadencji.

– Pierwotnie głosowanie na temat odwołania rządu Jana Olszewskiego miało być 5 czerwca. Atmosfera po ujawnieniu listy Antoniego Macierewicza była tak napięta, że doszło do przyspieszenia. Pojechałem do Urzędu Rady Ministrów, wszedłem do biura premiera, gdzie była narada, w której brał udział m.in. doradca szefa rządu prof. Zdzisław Najder i powiedziałem, że prawdopodobnie za godzinę, dwie będzie głosowanie nad odwołaniem rządu – opowiadał Andrzej Anusz.



– Niech pan jedzie do Sejmu – wspomina, jak namawiał Olszewskiego, który nie dowierzał, że sprawy przybrały tak gwałtowny obrót. Po szybkiej konsultacji zgodził się jednak pojechać do Sejmu.



– To była taka dynamika, że nawet nie czekano do następnego dnia. Natychmiast, już trzeba odwołać. Wpadliśmy do Sejmu i zaraz było głosowanie – wspominał dr Anusz.

źródło: TVP Info

W Warszawie od rana trwają uroczystości pogrzebowe Olszewskiego; o północy zaczęła się żałoba narodowa, którą po śmierci byłego premiera zarządził prezydent Andrzej Duda. W sobotę Jan Olszewski spocznie na cmentarzu na Wojskowych Powązkach.