Prof. Zybertowicz o doniesieniach „Jerusalem Post”: Ja bym tu szukał paluszków rosyjskich

Doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz nie wyklucza, że doniesienia izraelskiego dziennika „Jerusalem Post” o rzekomej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu były elementem wojny informacyjnej. Według gazety Netanjahu powiedział w Warszawie, że Polacy kolaborowali z Niemcami przy Holokauście.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w nocy, że słowa te zdementowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.



W radiowej Trójce profesor Andrzej Zybertowicz powiedział, że może to być przejawem wojny informacyjnej z Polską.



– Jeśli faktycznie jest tak, jak mówi pani ambasador, że premier nie powiedział tych słów, a „Jerusalem Post” przypisał mu je bezpodstawnie, to mam wrażenie, że jest to przejaw jakieś wojny informacyjnej prowadzonej z Polską. Że chodziło o odwrócenie uwagi od tego, co jest kluczowe na tej konferencji – powiedział prof. Zybertowicz.



– Ja bym tutaj szukał paluszków rosyjskich – dodał.

Zdaniem Zybertowicza mniejszość rosyjska jest bardzo wpływowa w polityce izraelskiej; nie ulega wątpliwości, że wojna informacyjna trwa zwłaszcza wokół warszawskiej konferencji.

Jako dowód profesor przytoczył pojawiające się przed konferencją twierdzenia, że mamy wyśmienite relacje handlowe z Iranem. Tymczasem w rzeczywistości obroty z Iranem były w 2017 r. cztery razy mniejsze, niż na przykład z Izraelem.



W liście do Marka Korowajczyka, dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM, ambasador Izraela Anna Azari napisała, że była obecna na briefingu premiera Netanjahu i „nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali”.



Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że „płacąc niewyobrażalną cenę, Naród polski nigdy nie poszedł na kolaborację z Niemcami hitlerowskimi. Staliśmy po stronie dobra przeciw absolutnemu złu”.



„Blisko 80 lat temu Polska padła ofiarą brutalnej agresji i bestialskiej okupacji hitlerowskich Niemiec. W czasie II WŚ zamordowanych zostało ponad 6 mln Polaków, w tym 3 mln Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia” – dodał premier.