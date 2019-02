Roman Giertych tłumaczy się z „Gazety Wyborczej”

Z opublikowanych w „Gazecie Wyborczej” zeznań Geralda Birgfellnera nie wynika, aby mój mocodawca miał pewność, że pieniądze trafiły do ks. Rafała Sawicza, a tak sugeruje podtytuł artykułu – napisał na Twitterze pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych.

W odpowiedzi na ten wpis zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski sprostował podtytuł. „Gerald Birgfellner zeznał, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł DLA księdza z rady fundacji...” – napisał na Twitterze Kurski, dodając, że „Austriak ks. Sawicza na oczy nie widział”.



Oryginalny podtytuł publikacji brzmi: „Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna”.

Mała errata do dzisiejszego leadu. Powinno być: "Gerald Birgfellner zeznał, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł DLA księdza z rady fundacji..."

Austriak ks. Sawicza na oczy nie widział.

„W nawiązaniu do dzisiaj opublikowanych fragmentów zeznań Geralda Birgfellnera przez »GW« uprzejmie informuję, że nie wynika z tych fragmentów, aby mój Mocodawca miał pewność, że pieniądze trafiły do Ks. Rafała Sawicza. A tak sugeruje podtytuł artykułu” – napisał wcześniej na Twitterze Roman Giertych.W artykule „Wyborczej” przytoczono zeznania Birgfellnera z 11 lutego. Biznesmen miał zeznać, że kancelaria Baker McKenzie (wynajęta do prawnej obsługi inwestycji spółki Srebrna) poleciła mu, że potrzebuje uchwały spółki Srebrna oraz właściciela spółki Srebrna, czyli fundacji im. Lecha Kaczyńskiego.

„Baker McKenzie przygotowała treść takiej uchwały. Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebuje pełnomocnictwa od spółki Srebrna do podpisania tej uchwały. Chodzi dokładnie o uchwałę rady fundacji im. Lecha Kaczyńskiego” – cytuje słowa Birgfellnera „Wyborcza”.



„W imieniu Instytutu Lecha Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński sam podpisał te uchwały. To były trzy uchwały, one są w posiadaniu mecenasa (chodzi o zgodę na zaciągnięcie kredytu na 300 mln euro i rozpoczęcie inwestycji; uchwały opisujemy w dalszej części - przyp. red.). Jarosław Kaczyński w imieniu fundacji im. Lecha Kaczyńskiego podpisał te uchwały z dwiema innymi osobami” – miał mówić Birgfellner.





Zgodnie z zeznaniami Birgfellnera przytoczonymi przez „GW” Kaczyński powiedział mu, że „musi mieć jeszcze podpis księdza, który jest członkiem rady tej fundacji, ale powiedział, że zanim ten ksiądz podpisze, to trzeba mu zapłacić”. „Chodzi o pana Rafała Sawicza” – dodał Birgfellner.

Austriacki biznesmen miał zapytać Kaczyńskiego, ile trzeba zapłacić Sawiczowi, a ten miał odpowiedzieć, że 100 tys. zł. „Powiedziałem, że nie mam takich pieniędzy i muszę je wyłożyć z własnej kieszeni, i mogę zebrać 50 tys., a resztę zapłacimy mu, jak dostaniemy kredyt (z Banku Pekao SA na przygotowanie inwestycji – red.), a ja otrzymam swoje honorarium” – powiedział Birgfellner.



„Ktoś z Nowogrodzkiej do mnie zadzwonił, nie wiem kto, że powinienem podjąć te 50 tys. z banku z mojego prywatnego konta i zawieźć je na Nowogrodzką. Zaniosłem kopertę z pieniędzmi na Nowogrodzką, nie pamiętam dokładnie, komu przekazałem kopertę z pieniędzmi, ale przypominam sobie, że Jarosław Kaczyński tę kopertę miał w ręku. Więc mieliśmy już podpisane uchwały, czyli była zgoda” – czytamy w gazecie.



W czwartek mecenas Roman Giertych poinformował na Twitterze, że rozmawiał z „prokuratorką prowadzącą postepowanie”. „Zaprotestowałem przeciwko wyciekom do mediów materiałów z postępowania” – napisał.

Rozmawiałem dzisiaj z prokuratorką prowadzącą postępowanie i zapytałem, czy przekazała protokół z wczorajszego przesłuchanie do Prokuratury Generalnej. Odmówiła odpowiedzi na to pytanie. Zaprotestowałem przeciwko wyciekom do mediów materiałów z postępowania. — Roman Giertych (@GiertychRoman) 14 lutego 2019

Radziłbym prezesowi PiS, aby sam jutro rano zaapelował o wszczęcie śledztwa i przesłuchanie go. — Roman Giertych (@GiertychRoman) 14 lutego 2019

Kilka godzin później dodał kolejnego tweeta, radząc Jarosławowi Kaczyńskiemu, „aby sam jutro rano zaapelował o wszczęcie śledztwa i przesłuchanie go”.