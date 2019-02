Sellin: Agenda tworzenia tematów przeciwko nam jest w „GW”, a nie w partiach

– „Gazeta Wyborcza” jako jedyna z głównych sił opozycyjnych wobec mojego rządu jest wzmożona politycznie. Myślę, że to tam jest agenda tworzenia tematów przeciwko nam, a nie np. w partiach politycznych – powiedział w „Kwadransie politycznym” Jarosław Sellin. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego odniósł się w ten sposób do doniesień „GW” na temat zeznań Geralda Birgfellnera.

Według „Gazety Wyborczej” Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł dla księdza z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę dwóch wieżowców w Warszawie.



Jarosław Sellin był pytany o „serial gazety ws. taśm Kaczyńskiego”.



– „Gazeta Wyborcza” jako jedna z głównych sił opozycyjnych wobec mojego rządu, zapowiadając, że taki serial będzie kontynuować – pokazuje, że jest wzmożona politycznie. Chce doprowadzić do jak najszybszego zakończenia naszych dobrych rządów. Myślę, że tam jest agenda tworzenia tematów przeciwko nam, a nie np. w partiach politycznych – powiedział wiceminister kultury.



Sellin ocenił jako dziwne, że zeznania rzekomo złożone przed prokuraturą zaledwie cztery dni temu znajdują się w gazecie. – Myślę, że trzeba przeprowadzić śledztwo w sprawie śledztwa – stwierdził Sellin.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP 1

– I dziwne też, na co internauci zwrócili uwagę, że ten pan – austriacki biznesmen – ponoć wszystko nagrywał, każde spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, a w tym przypadku takiego nagrania nie ma. Są tylko zeznania. Myślę, że ich wiarygodność jest bardzo niska – ocenił Sellin.