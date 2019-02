Były szef ABW z zarzutami w Radzie Muzeum Powstania Warszawskiego

Radni Warszawy wybrali nowy skład Rady Muzeum Powstania Warszawskiego. Kontrowersje wywołało nazwisko Krzysztofa Bondaryka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W zeszłym roku usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

O sprawie pisze „Gazeta Polska Codziennie”. Wyjaśnia, że Bondaryka wybrano przy sprzeciwie radnych PiS. Oświadczyli oni, że kandydatura Bondaryka jest nie do przyjęcia.



– Kiedy zapytaliśmy na komisji kultury o to, dlaczego Krzysztof Bondaryk znalazł się w Radzie, usłyszeliśmy, że wskazał go prezydent Rafał Trzaskowski – i kropka – mówił cytowany przez gazetę Piotr Mazurek z PiS.



Jak dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info, Bondaryka w radzie kazał Rafałowi Trzaskowskiemu umieścić Grzegorz Schetyna.



Gazeta przywołuje oficjalny życiorys Bondaryka, który kończy się na 1990 r., gdy przestał być asystentem w Instytucie Historii PAN. Do 2016 r. był związany ze służbami specjalnymi. W latach 2008–13 był szefem ABW.

Poseł PiS Paweł Lisiecki uważa, że to przedziwna nominacja. – Wydaje się, że ten kandydat nie ma odpowiednich kompetencji – mówił PiS.