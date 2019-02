Chińskie władze zamykają bazę pod Everestem. Góra tonie w śmieciach

Pierwsza baza wspinaczkowa po chińskiej stronie najwyższej góry świata została całkowicie zamknięta dla turystów. Lokalne władze podjęły tę decyzję, bo baza pod Everestem jest tak zaśmiecona, że najbliższy czas trzeba przeznaczyć wyłącznie na sprzątanie.

Do bazy będą mogli jednak wejść himalaiści, którzy uzyskają od władz pozwolenie na wspinaczkę. Zapowiedziano też ograniczenie liczby wydawanych zezwoleń.



Zwykli turyści nie będą mogli wejść na tereny położone powyżej 5000 m.n.p.m., czyli także do pierwszej bazy pod Everestem po jego chińskiej stronie. Władze Tybetu poinformowały, że z terenów położonych powyżej 5000 metrów w zeszłym roku zniesiono 8,5 tony śmieci. Z terenów niższych – 335 ton.



W 2014 r. północną bazę odwiedziło 59 tys. turystów. Położona po nepalskiej stronie baza południowa odwiedzana jest co roku przez około 45 tys. osób.



Chińskie władze zapowiedziały, że pozwolenia na turystyczne wejścia do bazy północnej nie będą wydawane „do odwołania”.

