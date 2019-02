Szczerski: Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienie ws. rzekomych słów premiera Izraela

Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela; wygląda na to, że artykuł w „Jerusalem Post” to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej – napisał na Twitterze szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

„Jerusalem Post” podał, że podczas pobytu w Warszawie Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. W wiadomości skierowanej do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka informację tę zdementowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.



„Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali” – podkreśliła Azari.



„Przede wszystkim Premier Netanjahu chce podziękować za ciepłe przyjęcie podczas swojej wizyty. Jeśli chodzi o briefing dla prasy izraelskiej – odpowiadając na pytanie o wspólną deklarację dwóch Premierów (z 27 czerwca 2018 r.), Premier Netanjahu powiedział, że jednoznacznie je podtrzymuje i dodał, że nikt nie został pozwany do sądu za wypowiadanie stwierdzeń o tym, że byli Polacy, którzy indywidualnie współpracowali z Niemcami” – dodała Azari.



Ambasador podkreśliła jednocześnie, że „Jerusalem Post” już zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa. Jak dodała, stało się tak na prośbę premiera Netanjahu.

#wieszwiecej Polub nas

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 lutego 2019

Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela; wyglada na to, ze artykuł w @Jerusalem_Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej; dobrze że zostało to wyjaśnione po naszych interwencjach — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) 15 lutego 2019

źródło: pap

Rano szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wyjaśnił sprawę na Twitterze.Szczerski podziękował jednocześnie za „efektywną współpracę w tej sprawie” przedstawicielom Izraela.