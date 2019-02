Definitywny koniec zimy? W weekend dużo słońca i nawet kilkanaście stopni na plusie

Przed nami wyjątkowo ciepły weekend. W piątek temperatura sięgnie na południowym zachodzie nawet 10 st. W tamtym rejonie w sobotę nawet 14 stopni na plusie. Na wschodzie więcej chmur i możliwe mżawki. Niewielkie ochłodzenie prognozowane jest dopiero na końcu przyszłego tygodnia.

W piątek sporo chmur, ale od zachodu będzie się stopniowo rozpogadzać. Na Pomorzu Wschodnim i Kujawach pokropi deszcz.



Rano miejscami mgła będzie ograniczać widzialność do 200 m. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, zachodni.



W sobotę termometry pokażą w dzień od 7 st. na wschodzie do nawet 14 na południowym zachodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie początkowo więcej chmur, ale będzie się stopniowo rozpogadzać.



Poranna mgła nadal będzie ograniczać widzialność do 200 m. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę ochłodzenie – najwyższa temperatura w ciągu dnia od 2 do 4 st. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Nad ranem miejscami marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.Wiatr przed południem umiarkowany i dość silny, porywisty, stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni.