Prezydent Andrzej Duda i Mike Pence odwiedzą Miejsce Pamięci Auschwitz

Prezydent RP Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence odwiedzą były niemiecki obóz Auschwitz. W miejscu, które jest symbolem zagłady Żydów oraz męczeństwa Polaków i innych narodów, oddadzą hołd ofiarom.

– Polacy kolaborowali z nazistami. Widzicie? Mówię o tym. To fakt. I nie znam ani jednej osoby, która miałaby proces za to, że to powiedziała –...