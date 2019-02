Polski paszport pożądany

Rośnie zainteresowanie obywatelstwem RP. W 2018 r. dostało je rekordowo dużo cudzoziemców – donosi „Rzeczpospolita”.

Z danych MSWiA przekazanych „Rz” wynika, że w minionym roku polskie obywatelstwo otrzymało blisko 5,2 tys. osób. To najwyższe wskaźniki od czasu wprowadzenia liberalniejszego prawa dla cudzoziemców w 2012 r.



Jak podaje gazeta, 1973 cudzoziemców otrzymało polski paszport w wyniku nadania przez prezydenta RP, a 3213 osób w drodze uznania za obywatela polskiego.



„Rok wcześniej obywatelstwo polskie otrzymało 4,3 tys. obcokrajowców, a w 2016 r. - 4,1 tys. Około jednej trzeciej wniosków jest odrzucanych” – czytamy.



źródło: pap

Zgodnie z informacją „Rz” o obywatelstwo starają się najczęściej: Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a także Amerykanie. „Polska honoruje również podwójne obywatelstwo i nie wymaga, by cudzoziemiec, który chce zostać obywatelem RP, zrzekł się swojego pierwszego obywatelstwa” – zaznaczono.Według danych MSWiA, na które powołuje się „Rz”, w latach 2013-17 obywatelstwa polskiego zrzekło się 2197 osób - to w większości osoby, które wyemigrowały do takich krajów jak Austria czy Belgia, które drugie obywatelstwo uznają za nielegalne.