O północy z czwartku na piątek rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, którą zarządził prezydent Andrzej Duda. Będzie obowiązywać do godz. 19 w sobotę. W tym czasie flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego; był Kawalerem Orderu Orła Białego.



Uroczystości pogrzebowe byłego premiera będą miały charakter państwowy; rozpoczną się rano i potrwają do soboty.



źródło: pap

Jan Olszewski spocznie w sobotę po popołudniu na cmentarzu na Powązkach Wojskowych.W piątek o godz. 9 trumna zostanie przywieziona do kancelarii premiera; zostanie wystawiona w hallu KPRM, gdzie między godz. 10 a 19 będzie można oddać hołd zmarłemu. O godz. 18 w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie odbędzie się msza żałobna w intencji premiera, a następnie trumna z ciałem byłego premiera zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę. O godz. 11 zostanie odprawiona msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela; między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy. Następnie na lawecie wojskowej, w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego, kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie odbędzie się pogrzeb.Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.Zgodnie z nią żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem; odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.