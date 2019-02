PiS zaproponuje w Sejmie uchwałę ws. odpowiedzialności za Holokaust

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust w związku z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej – zapowiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Andrea Mitchell z telewizji MSNBC przeprowadziła wywiad z przebywającym w Warszawie wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em. Poinformowała, że w programie podróży Pence'a i jego żony jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 r. Żydzi - jak powiedziała - „przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.



Po tej wypowiedzi zaprotestowali przedstawiciele polskich władz; przewodniczący Światowego Kongresu Żydów zażądał sprostowania. Dziennikarka przeprosiła za „niefortunną niedokładność”.



Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma poinformował, że IPN zamierza wezwać amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów swojej dziennikarki Andrei Mitchell o „polskim i nazistowskim reżimie”. „Jeśli tego nie zrobi - prowadzimy już analizy prawne - to wszystko wskazuje na to, że skierujemy (do sądu - red.) pozew cywilny w ramach uprawnień wynikających z przepisów zmiany ustawy o IPN z 2018 r.” – zapewnił Szpytma.Sprostowania oraz przeprosin od dziennikarki i stacji MSNBC domagał się także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Na słowa Mitchell w środę zareagowała Ambasada RP w USA.