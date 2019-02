Izraelskie media: Netanjahu powiedział, że „Polacy kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu”

– Polacy kolaborowali z nazistami. Widzicie? Mówię o tym. To fakt. I nie znam ani jednej osoby, która miałaby proces za to, że to powiedziała – takie słowa miał według izraelskich mediów wygłosić premier Izraela, Benjamin Netanjahu w czasie spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Wypowiedź szefa izraelskiego rządu zacytowały m.in. portale Haaretz, Jerusalem Post i Times of Israel. Portal Arutz Sheva stwierdził, że w ten sposób Netanjahu zakpił z polskiego prawa. Według tego ostatniego medium Kancelaria Prezesa Rady Ministrów miała określić tę wypowiedź jako zaskakującą.



Netanjahu miał w ten sposób zareagować na pytanie o polską ustawę o IPN. Zapis o penalizacji fałszywych oskarżeń Polaków o kolaborację z Niemcami wywołał krytykę środowisk żydowskich i spór między Polską a Izraelem. Ostatecznie Sejm znowelizował akt, usuwając z niego sankcje karne.



Spór zakończyła wspólna deklaracja premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, w której zadeklarowano między innymi brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Haaretz, Jerusalem Post, Times of Israel, Arutz Sheva

Szefowie rządów podkreślili swobodę badań naukowych oraz potępili wszelkie formy antysemityzmu, „antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy narodowe”. Morawiecki i Netanjahu zaapelowali również o powrót do „spokojnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku w dyskursie publicznym”.