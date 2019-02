Byli szefowie Orlenu mieli narazić spółkę na 3,4 mln zł strat. Sąd zadecydował o aresztach

Były prezes PKN Orlen Jacek K. pozostanie przez trzy miesiące w areszcie z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu 1 mln zł kaucji. Jest on podejrzany o niedopełnienie obowiązków, przez co miał doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody w wysokości ponad 3,4 mln zł. Areszt sąd zastosował także wobec jednego z byłych dyrektorów, Michała S.

Śledczy skierowali do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia wnioski o trzymiesięczny areszt Jacka K. i Michała S., a także dla drugiego dyrektora, Leszka K.



Prokuratura argumentowała wnioski „dobrem śledztwa i obawą matactwa”. Wszystkim podejrzanym postawiono zarzuty związane z niegospodarnością w wielkich rozmiarach.



– W odniesieniu do Jacka K. oraz Michała S. sąd uwzględnił wniosek z tym zastrzeżeniem, że po wpłaceniu kwoty 1 mln zł w przypadku Jacka K. i 100 tys. w przypadku Michała S. do 21 lutego areszt zostanie uchylony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki.

#wieszwiecej Polub nas

– W to miejsce zostanie zastosowane powyższe poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji – wyjaśnił prok. Bukowiecki. Jak dodał, sąd nie uwzględnił wniosku o tymczasowy areszt wobec Leszka K. Zapowiedział, że wobec wszystkich postanowień sądu prokuratura złoży zażalenie.Jacek K., który był szefem PKN Orlen od 2008 do 2015 r., oraz dwaj byli dyrektorzy koncernu - Michał S. i Leszek K. – zostali zatrzymani we wtorek rano przez agentów CBA.

Postawione im przez prokuraturę zarzuty niedopełnienia obowiązków, które doprowadziły do wyrządzenia spółce PKN Orlen SA szkody w wysokości ponad 3,4 mln zł, mają związek z nieprawidłowym rozliczeniem jednej z imprez organizowanych na zlecenie koncernu paliwowego.



– To kwestie związane z nierozliczeniem wpływów z biletów na organizowanym na Stadionie Narodowym w 2014 r. festiwalu motoryzacyjnym Verva Street Racing. Według naszych ustaleń firma, której zlecono organizację tej imprezy, nie rozliczyła się z wpływów ze sprzedaży biletów – wyjaśnił Krzysztof Bukowiecki.



Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Wszystkim grozi kara od roku do 10 lat więzienia.