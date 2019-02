Światowy Kongres Żydów reaguje na słowa o „polskim i nazistowskim reżimie”

Prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder w ostrych słowach skrytykował program informacyjny telewizji NBS, w którym dziennikarka Andrea Mitchell twierdziła, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli „z polskim reżimem nazistowskim”. Wkrótce po oświadczeniu Laudera Mitchell przyznała, że „wyraziła się nieprecyzyjnie”.

„Zwrócono moją uwagę na fakt, że podczas transmisji przeprowadzanej z Warszawy przez MSNBC powstanie w getcie warszawskim opisano jako walkę przeciw »reżimowi polskiemu i nazistowskiemu«” – poinformował Ronald S. Lauder w wydanym w tej sprawie oświadczeniu.



„Światowy Kongres Żydów żąda, by NBC i MSNBC wydały natychmiastowe sprostowanie tego fałszywego sformułowania. Getto warszawskie było diabelskim tworem zorganizowanym przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce” – przypomina Lauder.



„Żydowscy powstańcy podjęli walkę z Niemcami” – podkreśla prezes ŚKŻ. „Ten incydent jest bolesnym przypomnieniem spoczywającego na nas wszystkich obowiązku zdwojenia wysiłków w dziedzinie edukacji o Holokauście” – czytamy w oświadczeniu.

I misspoke on the show yesterday when I discussed the 1943 Warsaw Ghetto Uprising. To be clear, the Polish government was not involved in these horrific acts. I apologize for the unfortunate inaccuracy.