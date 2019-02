KE przegrała przed unijnym sądem z Belgią. Chodzi o ulgi podatkowe dla koncernów

Komisja Europejska przegrała z Belgią w sądzie pierwszej instancji sprawę dotyczącą ulg podatkowych udzielonych przez ten kraj koncernom. KE uważała, że ulgi są niezgodne z prawem i domagała się od Belgii odzyskania od dużych firm 700 mln euro niezapłaconych podatków.

Na wyroku, jak podkreślają media, skorzystają BP, BASF i ponad 30 innych międzynarodowych koncernów, które nie będą musiały przekazać do belgijskiego budżetu pieniędzy, uznanych przez Komisję Europejską za niezgodną z prawem ulgę podatkową.



W swoim wyroku unijny sąd pierwszej instancji uznał, że Komisja nie udowodniła, iż ulga podatkowa była niedozwoloną pomocą udzieloną firmom.



Media wskazują, że decyzja KE w sprawie Belgii nie jest jedyną, w której Komisja zwróciła się o zwrot jej zdaniem niezapłaconych podatków. Postępowania w tej sprawie prowadzi zespół pod kierownictwem unijnej komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager.



Komisja Europejska nakazała Belgii w 2016 r. odzyskanie około 700 mln euro od przedsiębiorstw, które skorzystały z programu ulg. Oprócz BP i BASF były to Wabco, Cellio, Atlas Copco i Belgacom (obecnie Proximus). Belgia jednak zakwestionowała decyzję KE i wniosła sprawę do unijnego sądu.

W innych decyzjach Komisja Europejska, zarzucając wielkim firmom unikanie płacenia podatków, zobowiązała Irlandię do odzyskania około 13 mld euro od Apple.Luksemburg otrzymał z kolei polecenie odzyskania 250 mln euro od Amazona, około 120 mln euro od francuskiej Engie i do 30 mln euro od Fiata Chryslera. Holandia została natomiast zobowiązana, aby odzyskać ponad 20 mln euro od Starbucksa.