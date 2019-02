Szef MSZ: Pokazaliśmy, że Polska nie jest izolowana. Jest cennym partnerem

– Głosy, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej ze względu na sytuację wewnętrzną, okazały się zupełnie nietrafione – powiedział w „Gościu Wiadomości” minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ komentował zakończoną w czwartek konferencję bliskowschodnią w Warszawie.

– Niektórzy z opozycji mówią o problemach Polski z demokracją. Te głosy okazały się nieprawdziwe, państwa demokratyczne zebrały się tutaj w Warszawie. Oczywiście ma to też znaczenie dla stosunków polsko-amerykańskich. Gdyby nie konferencja, to wizyta wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a i sekretarza stanu Mike’a Pompeo byłaby niemożliwa. Mamy tu więc możliwość pogłębienia naszej bezpośredniej współpracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Czaputowicz.



Jak podkreślał, konferencja rozpoczyna dłuższy proces, w trakcie którego Polska będzie w ramach grup roboczych współpracować z USA i innymi krajami.



– Pokazaliśmy, że jesteśmy cennym partnerem i inicjatorem ważnych dyplomatycznych przedsięwzięć – powiedział, dodając, że być może Polska będzie mieć udział w doprowadzeniu do osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie.

