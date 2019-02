Sprawdzone hity i nowe superprodukcje. TVP prezentuje wiosenną ramówkę

Nowe programy i seriale, a także wiele sprawdzonych pozycji, które już do dawna cieszą się sympatią widzów. Telewizja Polska zaprezentowała ramówkę na wiosnę.

Wiosna w TVP to nie tylko kontynuacje hitowych seriali i programów, ale przede wszystkim nowe superprodukcje, jak „Dance, dance, dance” – wielkie, zapierające dech w piersiach taneczne show, w którym gwiazdy będą odtwarzać choreografie ze znanych światowych teledysków. Dzięki stworzonym w najnowocześniejszej technologii scenografiom, łączącym świat realny z wirtualnym, widzowie przeniosą się w scenerię znaną z najsłynniejszych, światowych klipów, musicali i filmów tanecznych. W jury programu zasiądą: najpopularniejsza polska trenerka fitness Ewa Chodakowska, tancerka Ida Nowakowska oraz projektant mody i tancerz Robert Kupisz. Premiera „Dance, dance, dance” już 2 marca o godz. 20:05 w TVP2.



Nowością wiosennej ramówki będzie też zrealizowany z wielkim rozmachem serial „Stulecie Winnych” – opowiadający historię wielopokoleniowej rodziny Winnych, wplecioną w dramatyczne wydarzenia XX w. W obsadzie plejada polskich gwiazd, m.in.: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Katarzyna Kwiatkowska, Olaf Lubaszenko, Rafał Królikowski, Adam Ferency, a także aktorzy młodego pokolenia: Weronika Humaj, Karolina Bacia, Barbara Wypych czy Tomasz Włosok. Pierwszy odcinek w niedzielę, 3 marca, o godz. 20:15.

W wiosennej ofercie TVP nie zabraknie również rozrywki dla całej rodziny. „To był rok!” to nowy program rozrywkowy, który przeniesie widzów w dalszą i tę całkiem nieodległą przeszłość. Dwie gwiazdorskie drużyny, na czele których staną kapitanowie Anna Mucha i Antoni Królikowski, będą rywalizowały ze sobą w quizach, dotyczących, w każdym odcinku, jednego, wybranego roku – od lat 60. do początku XXI wieku. „To był rok!” w TVP1 już w piątek, 8 marca, o 21:30.

Oprócz tego znane wszystkim seriale: „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Na sygnale” „Rodzinka.pl”, „Za marzenia”, „Ojciec Mateusz”, „O mnie się nie martw”, czy kultowe programy rozrywkowe: „La La Poland”, „Familiada”, „Jaka to melodia?”, „The Wall. Wygraj marzenia”, „Jeden z dziesięciu”, „Koło fortuny” i wiele innych.



Nowości pojawią się w wiosennej ramówce również na antenie TVP Info. Codzienne podsumowanie wydarzeń w kraju i za granicą w programie „Info dzień” oraz niedzielny cykl reportaży „Głębia ostrości”. Emitowany na wiosnę codziennie o godz. 16 „Info dzień” to nowoczesny i dynamiczny dziennik informacyjny, podsumowujący przekrojowo najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą. Program został sformatowany z wykorzystaniem rozwiązań multimedialnych, jakie daje najnowocześniejsze studio informacyjne w kraju.



„Głębia ostrości” to cykl reportaży przygotowanych przez dziennikarzy TVP i twórców telewizyjnych. Reportaży, dzięki którym widz będzie mógł zobaczyć Polskę i świat z innej, reporterskiej perspektywy. Ich osią będą ludzkie historie. Bieda, beznadzieja, sytuacje bez wyjścia, ważkie problemy społeczne, ale też nieodkryte dotąd tajemnice i piękne, radosne wydarzenia. „Głębia ostrości” – w każdą wiosenną niedzielę o godz. 19.