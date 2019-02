Myśliwy zapłacił majątek za zabicie rzadkiego kozła. „To był łatwy strzał”

Aż 110 tys. dolarów zapłacił pewien Teksańczyk za możliwość upolowania w Pakistanie rzadkiego górskiego kozła z gatunku markur śruborogi. Organizacje broniące praw zwierząt skrytykowały myśliwego.

Maradona znów wywołał skandal. Zabił rzadką antylopę Diego Maradona ponownie na cenzurowanym. Legendarny piłkarz znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak do sieci trafiło zdjęcie, na którym trzyma... zobacz więcej

Pakistański portal Dawn.com poinformował, że myśliwym, który połasił się na markura, jest Bryan Harlan, który wyłożył dużą kwotę za możliwość polowania w rezerwacie Sassi-Harmosh. Dziennik „The Dallas Morning Post” podał, że Harlan jest menedżerem bankowym z Dallas.



Na nagraniu wideo widać myśliwego, który wybrał się na polowanie z grupą ludzi. Na jednym z ujęć klęczy za zastrzelonym zwierzęciem będącym jednym z symboli Pakistanu. – To był łatwy strzał z bliska. Jestem dumny z tego trofeum – pochwalił się Amerykanin.



Pakistańska telewizja Samaa ujawniła, że rząd sprzedał w tym roku cztery zezwolenia na upolowanie markura. Trzech myśliwych już zastrzeliło te rzadkie zwierzęta. W materiale wskazano, że 80 proc. zysków trafia do lokalnej społeczności, natomiast pozostałe 20 proc. do państwowego urzędu ochrony przyrody.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: USAToday.com

Łowy Harlana spotkały się z ostrą reakcją internatów. Organizacja Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt (PETA) napisała na Twitterze, że „Kozły są łagodnymi jednostkami, nie trofeami”.Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), która opracowuje czerwoną księgę zawierającą listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, wskazuje, że markury śruborogie są „bliskie zagrożenia wyginięciem”. Obecnie żyje zaledwie około 5,7 tys. sztuk tych zwierząt.