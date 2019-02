Wsławiła się wpadką o „polskim reżimie nazistowskim”, teraz nie zauważa premiera RP

Andrea Mitchell, dziennikarka NBC, która niedawno oświadczyła na antenie swojej stacji, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”, popełniła kolejną wpadkę. Zaprezentowała zdjęcie, na którym trzech przywódców składa wieńce pod pomnikiem Bohaterów Getta, ale w opisie pominęła Mateusza Morawieckiego.

Zdjęcie przedstawia moment, w którym premier Mateusz Morawiecki, wiceprezydent USA Mike Pence i premier Izraela Benjamin Netanjahu, z małżonkami, odchodzą spod pomnika. Netanjahu znalazł się na skraju kadru, jednak w opisie jest wymieniony. Mateusz Morawiecki, lepiej widoczny, już nie.

.@VP and Israel’s PM Netanyahu lay wreath honoring Polish Jews who died on 1943 Warsaw Ghetto uprising against Nazi occupiers pic.twitter.com/0co4p1QQWM