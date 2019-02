Zakończyła się konferencja bliskowschodnia. „Historyczne spotkanie”

Powołanie siedmiu grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu – to najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w deklaracji zakończonej właśnie w Warszawie konferencji bliskowschodniej.

W organizowanym przez Polskę i Stany Zjednoczone spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 62 krajów. W dokumencie końcowym nie ma odniesienia do żadnego kraju, ale w wystąpieniach amerykańskich i izraelskich polityków bardzo często krytykowany był Iran.



Ministrowie i dyplomaci zdecydowali o powołaniu siedmiu grup roboczych. Mają one zająć się najważniejszymi kwestiami, związanymi z problemami Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślił, że konferencja w Warszawie ma być początkiem szerokich rozmów w tej sprawie.



– Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja zapoczątkuje proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim. Poinformowaliśmy o utworzeniu grup roboczych, pracujących nad takimi obszarami jak przeciwdziałanie terroryzmowi i jego finansowaniu, proliferacja pocisków balistycznych, bezpieczeństwo morskie i lotnicze – mówił Czaputowicz.

Nie wiadomo na razie, kiedy i w jakiej formie grupy robocze mają rozpocząć pracę.

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo mówił po zakończeniu konferencji, że była ona historyczna, bo udało się zgromadzić przedstawicieli zarówno Izraela, jak i wielu krajów arabskich.



– To naprawdę historyczne spotkanie. Wczoraj na kolacji arabscy i izraelscy liderzy zebrali się w tym samym miejscu, by rozmawiać o wspólnej sprawie. Bez wątpienia, irańska agresja w regionie zbliżyła do siebie Izrael i kraje arabskie – mówił Pompeo.



W konferencji w Warszawie wzięło udział 11 krajów Bliskiego Wschodu. Tematy wystąpień w czasie spotkania zdominowała jednak sprawa Iranu. Zarówno amerykańscy, jak i izraelscy politycy mówili, że to ten kraj jest głównym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Amerykański wiceprezydent Mike Pence oskarżył nawet Iran, że próbuje doprowadzić do drugiego Holocaustu, choć nie podał na to dowodów.