Zamach samobójczy. Zginęło ponad 40 policjantów

44 policjantów zginęło w czwartek w samobójczym zamachu na autobus w stanie Dżammu i Kaszmir, będącym kością niezgody między Indiami i Pakistanem – podaje Agencja Reutera.

Do przeprowadzenia ataku przyznało się islamistyczne ugrupowanie Dżaisz-e-Mohammed (Armia Mahometa) z siedzibą w Pakistanie.



„Stanowczo potępiam ten nikczemny atak. Poświęcenie naszych odważnych funkcjonariuszy bezpieczeństwa nie powinno pójść na marne. Cały naród stoi ramię w ramię z rodzinami tych odważnych męczenników” – napisał na Twitterze premier Indii Narendra Modi.



Dzień wcześniej w wybuchu w szkole w Kaszmirze rannych zostało kilkunastu uczniów. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji i czy zdarzenia są ze sobą powiązane.

Bloody Coward Terrorist attacked our #CRPF Jawans in #Pulwama around 20 CRPF personnels are martyred in this #KashmirTerrorAttack. Om Shanti to the deceased ones 🙏�. Govt needs to hunt down all the masterminds of these attacks & cut them into pieces Enough of this terrorism😠😡. pic.twitter.com/Fp8LXC3nkR