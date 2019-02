Kujda zawieszony w prawach członka Narodowej Rady Rozwoju

Jak podaje portal rmf24.pl, Kazimierz Kujda został dziś zawieszony w prawach członka Narodowej Rady Rozwoju. Sprawa ma związek z zarzutami o współpracę z SB. Polityk dodał, że zamierza się z nich oczyścić.

Kujda był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie od 2015 r. Wcześniej złożył dymisję z szefostwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu szefował również od 2015 r.



W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne dotyczące współpracy Kujdy z aparatem bezpieczeństwa PRL. „Rzeczpospolita” podała, że Kujda „widnieje w jawnym już inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 r. w Siedlcach – zgadza się jego data urodzenia”. Według „Rz” w 2002 r. teczka Kazimierza Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego IPN.



Po publikacjach medialnych Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął z SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł „podpisać jakieś dokumenty”, ubiegając się o wyjazd za granicę. Zapowiedział, że wystąpi do IPN o autolustrację (wniosek jednak należy składać do sądu okręgowego) i opublikuje dokumenty.

