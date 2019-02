Poseł zaatakował premiera atramentem. Parlament przerwał obrady [WIDEO]

Skandal w albańskim parlamencie. Sesja została przerwana, po tym jak opozycyjny deputowany oblał premiera Ediego Ramę atramentem znajdującym się w strzykawce.

Podczas debaty na temat ewentualnego członkostwa Macedonii Północnej w NATO, Lulzim Basha z głównej opozycyjnej Demokratycznej Partii Albanii zaczął w ostrych słowach krytykować lewicowy rząd, zarzucając mu m.in. korupcję.



Premier Edi Rama upomniał go. W odpowiedzi inny poseł, Edi Paloka, oblał szefa rządu atramentem. Paloka został usunięty z obrad i zawieszony na 10 dni. Sesję Zgromadzenia (jednoizbowego parlamentu) przerwano.



Po wznowieniu obrad deputowani zagłosowali za podpisaniem protokołu akcesyjnego do NATO z Macedonią Północną. Przedstawiciel rządu w Skopje Talat Xhaferi, który gości w Albanii, podziękował za ten „wielki akt”.



Albania jest członkiem NATO od 2009 roku. Od 2014 roku ma status kandydata do Unii Europejskiej.

WATCH: An opposition lawmaker threw ink at Albanian Prime Minister Edi Rama during a parliamentary session on North Macedonia's accession to NATO pic.twitter.com/tQ3EBU1YyD — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 14 lutego 2019

