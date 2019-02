Szef MSZ: UE i Stany Zjednoczone podobnie widzą problemy na Bliskim Wschodzie

– UE i Stany Zjednoczone podobnie widzą problemy na Bliskim Wschodzie, także – powiedzmy to otwarcie – negatywną rolę Iranu. Iran nie był przedmiotem obrad, natomiast w różnych aspektach rola tego państwa się pojawiała – powiedział w trakcie kończącej konferencję bliskowschodnią konferencji prasowej szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. – Celem konferencji była dyskusja o osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie, i to się udało – dodał Mike Pompeo, sekretarz stanu USA.

– Tylko relacje transatlantyckie ze światem demokratycznym pomogą nam przybliżyć się do rozwiązania problemów na Bliskim Wschodzie.(…) Z naszej perspektywy różnica między stanowiskiem UE i USA nie jest duża. Daje to podstawy do wspólnej polityki przyszłości – powiedział Czaputowicz.



Jak dodał, „wielokrotnie Iran pojawiał się w bardzo negatywnym świetle. Państwa regionu wymieniały go jako czynnik, który wpływa destabilizująco. (…) Iran nie jest w sposób zdecydowany wykluczony. Iran nie został zaproszony, ale to nie oznacza, że zamykamy dyskusję z nim”.



– Spotkanie przedstawicieli państw arabskich i Izraela w Warszawie może być zapowiedzią nowego rozdziału w stosunkach na Bliskim Wschodzie; chcielibyśmy, żeby tak się stało, bo jest to warunek trwałego pokoju i bezpieczeństwa w regionie – podkreślił szef MSZ.



Jak mówił, podczas czwartkowych rozmów przedstawione zostały „wstępne założenia przygotowywanego przez administrację amerykańską planu rozwiązania sporu izraelsko-palestyńskiego”. Wśród głównych tematów konferencji wymienił też konflikty w Jemenie i Syrii.

– Uważamy, że na Iran powinny być nakładane dalsze sankcje. To wyeliminuje kleptokrację, która jest w Iranie. (…) Iran nie jest partnerem do rozmów, nie zgodził się na uczestnictwo w konferencji – mówił Pompeo.

Stwierdził, że żaden kraj obecny na konferencji nie bronił Iranu.



– Było to jednomyślne, nikt nie zgłaszał sprzeciwu – stwierdził. Jak dodawał, padło szereg różnych pomysłów, jak przeciwdziałać aktywności Iranu.



Pompeo ocenił, że zagrożenia, które pojawiają się na Bliskim Wschodzie, przenoszą się także do innych regionów świata, w tym do USA. Wśród najważniejszych zagadnień, które omówiono podczas konferencji, wymienił problemy: Syrii, Jemenu, proliferacji, procesy pokojowe miedzy Izraelczykami a Palestyńczykami czy kryzys humanitarny.



– Celem konferencji była dyskusja o osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie, i to się udało – podsumował Pompeo.