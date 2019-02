Sprzedawał przedmioty z symbolami nazistowskimi. Usłyszał wyrok

Na karę grzywny skazał częstochowski sąd mieszkańca Bytomia, który handlował w tym mieście tabliczkami, scyzorykami i zapalniczkami ze znakami swastyki oraz hasłami hitlerowskich Niemiec.

W grudniu 2017 r. częstochowska policja otrzymała zgłoszenie, że na jednym ze stoisk na targu staroci na Rynku Wieluńskim ktoś handluje metalowymi tabliczkami ze znakami i napisami propagującymi faszyzm. Policjanci zabezpieczyli sześć sztuk takich przedmiotów, które oferował mieszkaniec Bytomia, 54-letni wówczas Marian N.



Podczas przeszukania jego mieszkania mundurowi znaleźli jeszcze 25 podobnych tabliczek, a do tego zapalniczki i scyzoryki ze znakiem swastyki.



Na tabliczkach znajdowały się np. napisy „Heil Hitler”, „Waffen SS” i godło III Rzeszy. Nie były to przedmioty historyczne, wyprodukowano je współcześnie. Marian N. nie wyjaśniał wówczas, skąd je ma.



Akt oskarżenia przeciw mężczyźnie częstochowska prokuratura przesłała do sądu w czerwcu ub. roku. Nieprawomocnym wyrokiem sąd I instancji skazał go w środę nie tyle za propagowanie totalitarnego ustroju i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych (art. 256. par. 1 kodeksu karnego), co za rozpowszechnianie zawierających takie treści przedmiotów (art. 256, par. 2 kk).



Jak poinformował PAP prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Rafał Olszewski, sąd uznał Mariana N. za winnego tego, że 16 grudnia 2017 w Częstochowie posiadał na targu staroci w celu rozpowszechnienia i publicznie prezentował sześć sztuk metalowych tablic z treściami propagującymi faszystowski ustrój państwa.

Sąd uznał go także winnym tego, że w swoim bytomskim mieszkaniu posiadał w celu rozpowszechnienia kolejne tabliczki, a także scyzoryki i zapalniczki ze znajdującymi się na nich symbolami faszystowskimi – a więc za przestępstwo z art. 256. par. 2 kodeksu karnego.



Za oba te przestępstwa sąd wymierzył mu karę grzywny w łącznej wysokości 1,6 tys. zł.



W toku śledztwa Marianowi N. przedstawiono zarzuty, dotyczące posiadania i prezentowania w celu rozpowszechniania materiałów propagujących ustrój faszystowski i nawoływania w ten sposób do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.



Kluczowe znaczenie w postępowaniu miała opinia biegłej z zakresu kryminalistyki lingwistycznej, która przeanalizowała każdy z zabezpieczonych przedmiotów. Uznała, że było to bezpośrednie i publiczne propagowanie i upowszechnianie faszystowskiego ustroju państwa.



Biegła zaznaczyła, że przedmioty, które oferował Marian N., zawierały wyrazy, związki wyrazowe, wizerunki i symbole jednoznacznie kojarzące się z hitlerowskimi Niemcami. Zastrzegła, że nie było to prezentowanie i upowszechnianie faszystowskiego ustroju w celach badawczo-naukowych lub działalności artystycznej, a także edukacyjnej lub kolekcjonerskiej.



Marian N. w śledztwie ani w procesie nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Mężczyźnie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jak powiedział sędzia Olszewski, oskarżony przed sądem wyjaśniał, że nie było jego celem propagowanie ustroju faszystowskiego. Zastrzegł, że sąd nie podzielił stanowiska oskarżonego.



– Również posiadanie większej liczby takich przedmiotów w miejscu zamieszkania - też z ewentualnym zamiarem ich rozpowszechnienia, sprzedaży czy zamiany - wskazuje na zamiar propagowania ustroju faszystowskiego. Natomiast symbol swastyki, wizerunek Hitlera jednoznacznie kojarzy się z faszyzmem – dodał sędzia Olszewski.