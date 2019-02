Tłumy zakochanych w bazylice. Walentynki w mieście św. Walentego

Tłumy zakochanych przybyły w walentynki do bazyliki św. Walentego w mieście Terni we Włoszech, którego jest on patronem. Wśród par są te, które przyjechały z pielgrzymką, by odnowić przysięgę przy relikwiach świętego, i turyści ze świata.

Jak co roku 14 lutego, w uroczystość patrona biskupa Terni i męczennika, miasto w Umbrii jest pełne przybyszów z całych Włoch, a także z zagranicy.



Tradycją stały się pielgrzymki do grobu świętego, uznanego za patrona zakochanych. Odnawiają oni przyrzeczenia miłości, inni postanawiają pobrać się w ciągu roku.



W czwartkowe święto w bazylice został odsłonięty i poświęcony nowy witraż wykonany przez uczniów z miejscowego liceum artystycznego. Przedstawia on scenę pojednania dwojga zakochanych, którym święty Walenty w otoczeniu gołębic – symbolu pokoju – daje różę.

#wieszwiecej Polub nas