Marszałek Senatu: Domagam się sprostowania wypowiedzi przez Andreę Mitchell

Amerykańska dziennikarka MSNBC Andrea Mitchell swoją wypowiedzią o „polskim i nazistowskim reżimie” skompromitowała siebie i swoją stację; jako marszałek Senatu domagam się sprostowania tej wypowiedzi i przeprosin – napisał w czwartek na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Karczewski odniósł się do wypowiedzi dziennikarki Andrei Mitchell z telewizji MSNBC, która przeprowadziła wywiad z przebywającym w Warszawie wiceprezydentem USA Mikiem Pence’em. W swojej relacji dziennikarka poinformowała, że w programie podróży Pence’a i jego żony jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 r. Żydzi – jak powiedziała – „przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.



Karczewski w swoim wpisie na Twitterze podkreślił, że zachęca Andreę Mitchell, by odwiedziła Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu po to, by zwiększyć swoją wiedzę historyczną.

American reporter @mitchellreports discredited herself and @MSNBC by her statement about “Polish Nazis regime”. As Speaker of the Senate I demand correction of this statement and an apology. I encourage Ms. Mitchell to visit @auschwitzmuseum to boost her historical knowledge. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) February 14, 2019

źródło: pap

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma poinformował PAP, że IPN zamierza wezwać w czwartek amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów swojej dziennikarki Andrei Mitchell o „polskim i nazistowskim reżimie”. – Jeśli tego nie zrobi – prowadzimy już analizy prawne – to wszystko wskazuje na to, że skierujemy do sądu pozew cywilny w ramach uprawnień wynikających z przepisów zmiany ustawy o IPN z 2018 roku – zapewnił PAP Szpytma.Dodał, że informację o tym, że dziennikarka użyła sformułowania „polski i nazistowski reżim”, w IPN przyjęto z wielkim zdziwieniem i rozczarowaniem. – Jest to przykład olbrzymiej niewiedzy na temat historii. Polska była krajem, który pierwszy stawił militarnie opór agresji Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku i który nigdy nie skapitulował. Polski rząd udał się na emigrację, a w kraju działało z jego ramienia Polskie Państwo Podziemne walczące z niemieckim okupantem przez cały okres lat 1939-1945 – powiedział Szpytma.Na słowa Mitchell w środę zareagowała Ambasada RP w USA. „Dziękujemy ci @mitchellreports @MSNBC za relację z Warszawy. Jednak Powstanie w Getcie Warszawskim w 1943 r. było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. W czasie drugiej wojny światowej Polska została zaatakowana i była okupowana przez władze nazistowskich Niemiec” – napisała polska ambasada na Twitterze.