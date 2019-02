Łupem padły pieniądze i erotyczny rekwizyt. Złodziej z sex shopu spędzi 5 lat w więzieniu

Na pięć lat więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Opolu 27-letniego Pawła D., który za pomocą noża sterroryzował sprzedawcę w sex shopie, a następnie ukradł ze sklepu pieniądze i sztuczną waginę. Wyrok jest nieprawomocny.

Do zdarzenia doszło 5 października 2018 roku w Nysie. Do działającego w tym mieście sex shopu w biały dzień wszedł 27-letni Paweł D. Poprosił 76-letniego sprzedawcę o poradę w sprawie wystawionego w sklepie towaru. Gdy sprzedawca podszedł, napastnik przyłożył mu do gardła nóż. Uciekł ze sklepu z łupem: 1000 złotych w gotówce i sztuczną waginą.



Przed sądem Paweł D. przyznał się do winy. Jak stwierdził, dokonał napadu i kradzieży „z głupoty”.



Za napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia sąd wymierzył oskarżonemu karę pięciu lat więzienia. Zobowiązał też Pawła D. do zwrotu sprzedawcy 1100 złotych.

