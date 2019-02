Premier: Aby unikać konfliktów, musimy zapewnić rozwój na Bliskim Wschodzie

– Aby unikać konfliktów, które wynikają z kryzysów humanitarnych i migracyjnych, musimy zapewnić długotrwały rozwój w regionie Bliskiego Wschodu – mówił podczas drugiego dnia konferencji bliskowschodniej w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu podkreślał rolę pomocy humanitarnej i mówił o swoich ubiegłorocznych spotkaniach z uchodźcami m.in. z Syrii i Iraku. – Pomoc tym osobom - jako społeczność międzynarodowa - to nasz obowiązek, musimy im pomagać w sposób jak najbardziej efektywny, który też będzie miał długoterminowy skutek - mówił Morawiecki.



Premier powiedział, że polski rząd jest zaangażowany w pomoc humanitarną; stwierdził, że trzeba pomagać także takim krajom jak: Turcja i Liban, w których schronienia szukają uchodźcy.



– Polska jest zaangażowana, aby odegrać rolę - jeżeli chodzi o rozwiązanie kryzysu humanitarnego i innych wyzwań - ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o przyczynienie się do pokoju na Bliskim Wschodzie. Aby unikać konfliktów, które wynikają z kryzysów humanitarnych i migracyjnych, musimy zapewnić długotrwały rozwój w tym regionie - dodał szef rządu.



„Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem otwartej debaty i wymiany argumentów”



Szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że warszawska konferencja bliskowschodnia będzie miała dwa główne rezultaty. – Przede wszystkim pozwoli na rozmowę naszych rządów nawet, jeżeli nie zgadzamy się w pewnych kwestiach i będzie to miejsce otwartej debaty i wymiany argumentów; a to wszystko w imię pokoju w regionie. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to tylko początek - powiedział Morawiecki.



Wyraził nadzieję, że dzięki tej konferencji zostanie wypracowane "coś więcej niż tylko miłe wspomnienia z lekko zaśnieżonej Warszawy". – Mam nadzieję, że grupy robocze, które powstaną podczas konferencji, również będą mieć to samo podejście podczas prac - dodał.



Premier @MorawieckiM podczas Konferencji Bliskowschodniej: Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy konferencja zostanie zapamiętana jako istotna dla budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.