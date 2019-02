Powstaje 6,7 tys. mieszkań dla najuboższych

W realizacji jest 6,7 tys. mieszkań przeznaczonych dla najuboższych – poinformował wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon. W 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 174 mln zł wsparcia dla budownictwa socjalnego i komunalnego.

Jak przypomniał bank, „w Polsce, według różnych źródeł, brakuje od 0,5 do nawet 3 mln mieszkań”.



„Na 1 tys. Polaków przypadają 363 mieszkania, natomiast mediana w Unii Europejskiej wynosi 435” – dodano w komunikacie. W Polsce „jedna osoba zamieszkuje średnio 27,6 m kw., podczas gdy średnia dla UE wynosi 40 m kw.”



– Kolejny problem to wysoki wskaźnik poważnej deprywacji mieszkaniowej – ok. 10 proc. Polaków zamieszkuje lokale przeludnione, niedoświetlone, w których brakuje łazienki lub przecieka dach – podał BGK.



– W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych najuboższych na rynku wkrótce ma pojawić się 6,7 tys. lokali. To efekt programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego – poinformowano w komunikacie.



Jak powiedział wiceprezes zarządu BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie, „celem bezzwrotnego, finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu mieszkań i pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najbardziej potrzebujących”.

„Traktujemy naszą misję bardzo poważnie. Od 2007 r. dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało prawie 19 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. Kolejnych 6,7 tys. pozostaje w trakcie realizacji. Jak widać, to ponad 1/3 tego, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 12 lat” – podkreślił Włodzimierz Kocon.



„W 2018 r. BGK przyznał 174 mln zł wsparcia z programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Kwota ta wesprze inwestycje o wartości 449,5 mln zł” – podano.



Jak przypomniano, „BGK przyjmuje wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego, które mogą składać gminy, jednoosobowe spółki gminne, związki międzygminne, powiaty, organizacje pożytku publicznego oraz spółki celowe”.



„W zeszłym roku zakwalifikowaliśmy 114 wniosków. Dotyczyły one udzielenia bezzwrotnego wsparcia na utworzenie 2143 lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych oraz 341 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych” – powiedział dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch, cytowany w komunikacie.



„W naborze wiosennym najwięcej wniosków pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Jesienią najbardziej aktywne były województwa śląskie, mazowieckie i pomorskie. Cieszy nas zainteresowanie programem i czekamy na kolejne wnioski w 2019 r.” – dodał Osuch.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Od początku trwania rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, czyli od 2007 r., Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje na ponad 1,22 mld zł. Pozwoliło to na współfinansowanie przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości prawie 3,58 mld zł.