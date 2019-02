Kolejna rozprawa w procesie, który Nisztor wytoczył Giertychowi

Powoli dobiega końca proces, jaki Piotr Nisztor wytoczył mecenasowi Romanowi Giertychowi. Dziennikarz pozwał prawnika za nazwanie go „gangsterem i bandytą”. Dziś w sądzie rejonowym Warszawa-Mokotów odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie, w jej trakcie przesłuchano świadka – podaje PAP.

– Mój klient poczuł się urażony. Będzie żądać od mecenasa Giertycha grzywny albo zadośćuczynienia – poinformował pełnomocnik dziennikarza adwokat Hubert Pogorzelski.



Chodzi o wypowiedź Romana Giertycha, która padła w radiu TOK FM w 2014 roku. – Czy się brzydzę tą osobą? Brzydzę się – mówił o Piotrze Nisztorze Roman Giertych.



– Uważałem go za szantażystę, gangstera i bandytę. A dzisiaj jeszcze bardziej tak uważam – dodał.



W 2014 roku w „GW” ukazał się artykuł opisujący spotkanie Romana Giertycha z dziennikarzami Janem Pińskim i Piotrem Nisztorem. Zapis z tej rozmowy opublikował tygodnik „Wprost”.



Według „Gazety Wyborczej” tematem nagranej przez Piotra Nisztora w 2011 roku rozmowy z Giertychem i Janem Pińskim miała być sprzedaż za 400 tys. zł praw autorskich do książki, którą Nisztor napisał o Janie Kulczyku. Chodzić miało o to, by książka się nie ukazała.



Giertych potwierdził „Wyborczej”, że negocjował z Nisztorem sprzedaż praw autorskich „w imieniu przyjaciela pana Kulczyka”, a zleceniodawca nie chciał, by Kulczykowi było przykro z powodu nieprzyjemnych fragmentów publikacji. Negocjacje nie powiodły się, bo Nisztor chciał więcej pieniędzy.

W wywiadzie dla radia TOK FM w 2014 roku Giertych podkreślał, że nie robił nic złego i że jako adwokat ma prawo realizować takie zlecenia. Twierdził też, że opisywana w tygodniku historia o pomyśle powołania spółki, która miałaby wymuszać od znanych osób pieniądze w zamian za to, by pisane przez Nisztora książki nie ukazywały się na rynku, była „legendą, która miała doprowadzić do tego, że pan Nisztor książkę przekazał”.



– Język mojej rozmowy i sposób argumentacji był dostosowany do mojej opinii o panu Nisztorze – dodał Giertych.



W czwartek w sądzie rejonowym Warszawa-Mokotów odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie. Postępowanie toczy się od 2014 roku, jest prowadzone z wyłączeniem jawności. W tym roku Piotr Nisztor złożył prywatny akt oskarżenia.



– Mój klient poczuł się pokrzywdzony poprzez słowa wypowiedziane przez oskarżonego, dlatego złożył taki akt. Zgodnie z przepisami może żądać od niego grzywny, jak również zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego, albo na wskazany cel społeczny, ale w jakiej wysokości, to jest decyzja wysokiego sądu – poinformował PAP mecenas Pogorzelski.



Przesłuchano świadka ze strony oskarżenia. – Zrobiono to na okoliczności, które wskazywał oskarżony, ale zdaniem skarżącego świadek nic nie wniósł do sprawy – powiedział w sądzie mecenas Pogorzelski. Roman Giertych nie chciał niczego komentować. Podobnie jak Piotr Nisztor. Następny termin rozprawy sąd wyznaczył na 3 kwietnia.