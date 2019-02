Premier Morawiecki spotkał się z premierem Izraela

W południe premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji bliskowschodniej. Tematami rozmów były stosunki dwustronne, a także współpraca w formacie V4 i Izraela.

Konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu rozpoczęła się w środę wieczorem od uroczystego obiadu powitalnego na Zamku Królewskim. W spotkaniu udział biorą delegacje z kilkudziesięciu krajów. Wśród głównych zagadnień dyskutowanych podczas spotkania w Warszawie mają znaleźć się konflikt bliskowschodni, a także konflikty w Syrii i Jemenie, problemy humanitarne w regionie, proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm, zagrożenia hybrydowe oraz bezpieczeństwo energetyczne.



– Tematem rozmów z premierem Netanjahu będą m.in. zagadnienia dotyczące stosunków dwustronnych, a także współpraca w formacie Grupa Wyszehradzka plus Izrael – powiedziała przed spotkaniem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Najbliższe spotkanie V4 w tym formacie odbędzie się 19 lutego w Izraelu.

Drugiego dnia konferencji bliskowschodniej zaplanowano wystąpienia premiera Morawieckiego i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a poświęcone sytuacji humanitarnej w regionie oraz wystąpienie zięcia i doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa Jareda Kushnera, które ma być poświęcone możliwościom rozwiązania konfliktu bliskowschodniego.



Przed rozpoczęciem drugiego dnia konferencji Netanjahu oświadczył, że „wczorajszy dzień to był historyczny punkt zwrotny”. – Izraelski premier i kilku ministrów spraw zagranicznych z czołowych krajów arabskich zgodzili się w całkowitej jedności i pełnej jasności co do tego, że największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest Iran i irański reżim – mówił.



– Miała miejsce solidarność, jedność, której nie pamiętam w całym moim życiu. Uważam, że to niezwykła zmiana, która będzie dobra dla Bliskiego Wschodu, ponieważ potrafimy się zjednoczyć przeciw wspólnemu zagrożeniu, a także pracować razem i kształtować lepszą przyszłość – dodał szef izraelskiego rządu.



Formalnym zakończeniem konferencji będzie oświadczenie współprzewodniczących konferencji – Jacka Czaputowicza i Mike'a Pompeo – w którym przedstawione zostaną konkluzje spotkania. Szefowie dyplomacji Polski i USA mają w nim zarysować zarazem plan wspólnego działania na przyszłość.



Na warszawskiej konferencji nie ma przedstawicieli Iranu, który nie został zaproszony do udziału w spotkaniu. Jeszcze w styczniu, informując o planach zorganizowania konferencji, sekretarz stanu USA zapowiadał, że to właśnie wpływom tego kraju w regionie Bliskiego Wschodu poświęcona ma zostać szczególna uwaga uczestników rozmów w Warszawie.



Władze w Teheranie krytykują warszawską konferencję, twierdząc, że spotkanie oficjalnie poświęcone pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie w rzeczywistości jest wymierzone w Iran. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że konferencja nie ma charakteru antyirańskiego.