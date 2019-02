Arabia Saudyjska i Białoruś czasowo ograniczyły import polskiej wołowiny

Służby weterynaryjne Arabii Saudyjskiej i Białorusi wprowadziły czasowe ograniczenie importu polskiej żywności – poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. W przypadku Arabii Saudyjskiej chodzi o wołowinę. Z kolei Białoruś motywuje swoją decyzję wystąpieniem BSE w Polsce.

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, Arabia Saudyjska wprowadzała czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.



„Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi prace nad zniesieniem wyżej wymienionych ograniczeń. Zakłady zatwierdzone do eksportu na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej, jak również ubiegające się o nabycie uprawnień eksportowych na ww. rynek, zobowiązane są do przekazania wypełnionego i podpisanego dokumentu pt. »Samokontrola zakładu zagranicznego« dostępnego na stronie internetowej GIW” – podał Inspektorat.



Jak dodano, zaktualizowany przez wykaz zatwierdzonych zakładów, na które Arabia Saudyjska nałożyła czasowe restrykcje w imporcie, jest także dostępny na stronie GIW.



Inspektorat wyjaśnił, że w przypadku Białorusi ograniczenia importowe wynikają z wystąpienia na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).



Na początku lutego Państwowy Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził wystąpienie przypadku atypowego BSE u krowy z hodowli w Mirsku w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku.

Zakażona krowa została zabita i zutylizowana. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, tłumaczył, że przypadki atypowego BSE zdarzają się u starszych krów w wielu krajach. Mówił, że „ten przypadek nie ma wpływu na eksport polskiej wołowiny na rynek Unii Europejskiej i rynki trzecie”.



Główny Inspektorat Weterynarii wyjaśnił na stronie internetowej, że Białoruś od 7 lutego wprowadziła czasowe restrykcje importowe dla całej Polski, z powodu wystąpienia atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w województwie dolnośląskim.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Restrykcje importowe dotyczą bydła hodowlanego, użytkowego i przeznaczonego do uboju; zwierząt dzikich, zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych podatnych na BSE; mięsa i innych surowców mięsnych, otrzymanych od zwierząt podatnych na BSE; skór, rogów, kopyt i jelit pochodzących od zwierząt podatnych na BSE; pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb” – poinformowano.Inspektorat podkreślił, że prowadzi działania związane ze zniesieniem ograniczeń z uwagi na fakt, że „wystąpienie atypowej formy BSE nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia choroby”.„Zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż traktowana jest jako występująca bardzo rzadko we wszystkich populacjach bydła. Z tego względu wystąpienie BSE w formie atypowej nie powinno powodować wprowadzenia restrykcji handlowych” – dodano.