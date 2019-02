Za śmieci w Bogatyni zatrzymano byłego burmistrza. Ma zarzuty

Były burmistrz Bogatyni Andrzej G. usłyszał zarzuty przestępstw urzędniczych – poinformowała Prokuratura Krajowa. Został zatrzymany wraz z czterema osobami, które pracowały w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik poinformowała, że Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo, w ramach którego zatrzymano pięć osób.



– To były burmistrz Bogatyni Andrzej G. oraz cztery osoby związane zawodowo z Gminnym Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Bogatyni. Zatrzymano je w charakterze podejrzanych i postawiono zarzuty przestępstw urzędniczych oraz fałszowania dokumentów – powiedziała prok. Bialik.



Dodała, że na tym etapie śledztwa prokuratura nie informuje o szczegółach sprawy.



Lokalne media podawały, że chodzi o zgromadzone na wysypisku śmieci kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów, które zostały do Bogatyni przywiezione spoza gminy. Przetworzeniem tych odpadów miała zająć się firma, która już nie istnieje.

