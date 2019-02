Wałęsa pozywa za nazywanie go „Bolkiem”. Ujawniono listę kilkunastu nazwisk

Były prezydent Polski Lech Wałęsa zamierza kierować wezwania przedsądowe wobec kilkunastu osób za nazwanie go Tajnym Współpracownikiem służb PRL „Bolkiem” – donosi gazeta.pl. Według informacji portalu polityk skierował już pozew przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi, a wezwania przedsądowe skierować ma do Andrzeja Zybertowicza, Jana Pietrzaka, a także m.in. do szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry.

Instytut Lecha Wałęsy poinformował, że były prezydent zamierza skierować ok. 20 pozwów cywilnych przeciw osobom, które przypisywały mu współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, do czego sam Wałęsa nigdy się nie przyznał.



W każdym z wezwań były prezydent chce przeprosin oraz wpłacenia 10 tys. zł na fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak donosi gazeta. pl, w imieniu Wałęsy występuje pro bono kancelaria prawna Świeca i Wspólnicy.



Wobec historyka dr. Sławomira Cenckiewicza Wałęsa skierował pozew jeszcze w zeszłym roku. Z kolei wezwania przedsądowe były prezydent zdecydował się już wysłać do Jana Pietrzaka i doradcy prezydenta RP prof. Andrzeja Zybertowicza.



Portal ujawnił także, wobec kogo Wałęsa zamierza skierować kolejne wezwania. I tak są to: Ryszard Majdzik, który określił Wałęsę mianem „donosiciela za pieniądze na swoich kolegów”, polityk Janusz Korwin-Mikke, który napisać miał o byłym prezydencie, że ten „ukradł dokumenty ze swojej teczki”.

Wałęsa – jak czytamy na portalu – zamierza pozwać też m.in. posła PiS Dominika Tarczyńskiego, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, wicemarszałka Senatu Adama Bielana oraz dziennikarzy: Wojciecha Cejrowskiego, Tomasza Sakiewicza i Samuela Pereirę.



– Chcemy zwłaszcza młodym ludziom przedstawiać historię Solidarności taką, jaką była. Będziemy przeciwdziałać propagandzie obecnej w mediach publicznych. Zbieramy środki na to, aby odwiedzić jak najwięcej szkół i mówić uczniom o Solidarności – powiedział portalowi Adam Domiński z Instytutu Lecha Wałęsy.



W lutym 2016 r., w wyniku przeszukania prokuratorów IPN w domu zmarłego byłego szefa komunistycznego MSW gen. Czesława Kiszczaka znaleziono teczki TW „Bolka”.

źródło: gazeta.pl

W styczniu 2017 r. IPN podał, że z opinii biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, dotyczącej teczki personalnej i teczki pracy TW „Bolek” i zawartych w nich dokumentów z lat 1970-76, wynika, że zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy oraz przeważającą część doniesień, podpisał własnoręcznie Wałęsa. Były prezydent neguje autentyczność dokumentów znalezionych przez IPN u wdowy po Kiszczaku.