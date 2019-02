IPN żąda sprostowania ws. słów reporterki o „polskim i nazistowskim reżimie”

Instytut Pamięci Narodowej zamierza wezwać amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów jej dziennikarki Andrei Mitchell o „polskim i nazistowskim reżimie”. Jeśli stacja tego nie zrobi, wszystko wskazuje na to, że wystąpimy z pozwem cywilnym – powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.

Andrea Mitchell z telewizji MSNBC w relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie Żydzi „walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Żądanie sprostowania zostanie skierowane do MSNBC jeszcze w czwartek.



„Jeśli stacja odmówi sprostowania, wszystko wskazuje na to, że skierujemy (do sądu) pozew cywilny w ramach nowej ustawy sprzed roku o zmianie w Instytucie Pamięci Narodowej” – powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, podkreślając, że w sprawie prowadzone są już analizy prawne.







Szpytma dodał, że informację o tym, że dziennikarka użyła sformułowania „polski nazistowski reżim”, „w IPN przyjmujemy z wielkim zdziwieniem i rozczarowaniem.



– Jest to przykład olbrzymiej niewiedzy na temat historii. Polska była krajem, który pierwszy stawił militarnie opór wobec agresji Rzeszy Niemieckiej w 1939 r. i który nigdy nie skapitulował. Polski rząd udał się na emigrację, a w kraju działało z jego ramienia Polskie Państwo Podziemne walczące z niemieckim okupantem przez cały okres lat 1939–45 – powiedział wiceprezes IPN.

źródło: pap

Mitchell przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA Mikiem Pencem, który przybył na konferencję bliskowschodnią. W swej relacji z Warszawy dziennikarka poinformowała, że w programie podróży Pence'a i jego żony jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 r. Żydzi „przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.