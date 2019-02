Delegacje z całego świata w Warszawie. Drugi dzień konferencji o Bliskim Wschodzie

Po godz. 9 w Warszawie rozpoczął się drugi dzień konferencji poświęconej sprawom pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Podczas obrad przemawiać będą m.in. premier Mateusz Morawiecki, wiceprezydenta USA Mike Pence i doradca prezydenta USA ds. bliskowschodnich Jared Kushner.

Obrady konferencji na stadionie PGE Narodowy otworzą wystąpienia ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo. Następnie zgromadzeni tam przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata mają dyskutować o konfliktach na Bliskim Wschodzie, m.in. izraelsko-palestyńskim oraz konfliktach w Syrii i Jemenie.



Podczas tej części spotkania spodziewane jest wystąpienie zięcia i doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa Jareda Kushnera, który ma przedstawić zarys koncepcji rozwiązania konfliktu bliskowschodniego, określanej jako „umowa stulecia”.



Kolejna część obrad ma być poświęcona sytuacji humanitarnej w regionie, w tym kwestii uchodźców. Dyskusję na ten temat mają otworzyć wystąpienia Pence'a i Morawieckiego.



Potem uczestnicy konferencji mają podzielić się na grupy robocze, które dyskutować mają odpowiednio o problemach: proliferacji broni masowego rażenia, terroryzmie i zagrożeniach hybrydowych i nowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa energetycznego.



Formalnym zakończeniem konferencji będzie oświadczenie współprzewodniczących konferencji – Jacka Czaputowicza i Mike'a Pompeo – w którym przedstawione zostaną konkluzje spotkania. Szefowie dyplomacji Polski i USA mają w nim zarysować też plan wspólnego działania na przyszłość.

Udział w trwającym od środy spotkaniu biorą delegacje kilkudziesięciu krajów z całego świata. Do Warszawy przyjechała m.in. duża reprezentacja krajów Bliskiego Wschodu (w tym Arabia Saudyjska, Izrael, Katar, Jemen, Jordania, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz przedstawiciele państw Unii Europejskiej.



Na warszawskiej konferencji nie ma natomiast przedstawicieli Iranu, który nie został zaproszony do udziału w spotkaniu. Jeszcze w styczniu, informując o planach zorganizowania konferencji, sekretarz stanu USA zapowiadał, że to właśnie wpływom tego kraju w regionie Bliskiego Wschodu poświęcona ma zostać szczególna uwaga uczestników rozmów w Warszawie.



Władze w Teheranie krytykują warszawską konferencję; twierdzą, że spotkanie, oficjalnie poświęcone pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie, w rzeczywistości jest wymierzone w Iran. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że konferencja nie ma charakteru antyirańskiego.



Nieobecna na spotkaniu w Warszawie jest też m.in. szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która w dniach konferencji przebywa z wcześniej zaplanowaną oficjalną wizytą w Afryce.

źródło: TVP Info, PAP

Zaproszenia do udziału w konferencji nie przyjęła Autonomia Palestyńska, która wezwała jednocześnie do bojkotu konferencji inne kraje arabskie, a także Liban i Rosja, która organizuje w czwartek spotkanie prezydenta Władimira Putina z przywódcami Turcji i Iranu, Recepem Tayyipem Erdoganem i Hasanem Rowhanim, w Soczi. Tematem rozmów prezydentów ma być sytuacja w Syrii.W konflikcie syryjskim Moskwa i Teheran wspierają reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Ankara jest jego przeciwnikiem.