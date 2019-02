Fiskus nas rozliczy, ale warto zweryfikować zeznanie

Od piątku dostępne będzie automatyczne rozliczenie podatku dochodowego. Na stronie internetowej administracji skarbowej mają pojawić się propozycje wstępnie wypełnionych formularzy PIT-37 (dla dochodów np. z pracy czy zleceń) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych). Nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą.

Po raz pierwszy od 1993 r. podatnik nie musi nic robić. PIT zostanie rozliczony z automatu. Jeśli podatnik nie zrobi nic, będzie to traktowane jako akceptacja zeznania przygotowanego przez system informatyczny. 30 kwietnia zeznanie zostanie uznane za złożone.



Specjaliści zwracają uwagę, by jednak rzucić okiem na stronę internetową podatki.gov.pl. Aby sprawdzić swoje rozliczenie, wystarczy podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, a także kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. Informacje te zadziałają jak hasło dostępu do systemu. Nie będą potrzebne, gdy podatnik zaloguje się z użyciem tzw. profilu zaufanego.



Okazuje się, że system wykorzysta tylko dane mu dostępne. Jeśli ktoś chce skorzystać z ulg, musi wprowadzić je sam.



Wstępnie przygotowane rozliczenie ma dotyczyć każdego podatnika z osobna. Jeśli ktoś chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem – też powinien wprowadzić korektę do automatycznej propozycji.

