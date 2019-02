Walentynki obchodzi większość Polaków, choć 40 proc. ma do nich neutralny stosunek

Choć niemal 40 proc. Polaków ma dość neutralny stosunek do walentynek, 70 proc. z nas zamierza wręczyć bliskim prezent z okazji dnia zakochanych. Częściej niż na wyjątkowe prezenty decydujemy się na standardowe podarunki, jak kwiaty czy czekoladki.

Gorączka walentynkowych zakupów 83 proc. Polaków kupi prezent dla ukochanej osoby – co ciekawe, 20 lat temu taki zamiar miało zaledwie 42 proc. respondentów. Wśród hitów... zobacz więcej

– Choć zwyczaj walentynek przyjął się w Polsce już na dobre, to jednak nie wszyscy aż tak mocno angażują się w ich obchodzenie. Można wymieniać różne tego powody. Jedni uważają, że jest to święto przereklamowane i komercyjne, inni, że to obcy zwyczaj, którego nie było w naszej tradycji. Wydaje się, że bardziej pozytywny stosunek ma młodsze pokolenie, choć jak pokazały badania zlecone przez Wyjątkowy Prezent, najwięcej wskazań przemawiających za obchodzeniem walentynek było w grupie 36-45 lat. Jeśli za kryterium świętowania przyjąć obdarowywanie się prezentami, okazuje się, że walentynki obchodzi większość Polaków. Prawie 70 proc. badanych zadeklarowało, że przewiduje z tej okazji budżet prezentowy. Ponad 60 proc. z nich ma natomiast określone plany na 14 lutego, którymi mogą być intymny wieczór w domu, romantyczna kolacja, wyjazd za miasto, a nawet coś tak szalonego, jak lot balonem – mówi Mariusz Krawczyński, kierownik ds. marketingu firmy Wyjątkowy Prezent.



Choć w duchu marzymy o wyjątkowych, zaskakujących prezentach, częściej wybieramy jednak te sprawdzone rozwiązania. Decydują o tym zarówno kwestie wynikające z naszego budżetu, jak również brak pomysłu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Jednak dysponując nawet niewielkimi środkami można pomyśleć czymś ciekawym, np. o romantycznej degustacji czekolady. Często najbardziej problematyczne przy wyborze prezentu okazuje się trafienie na właściwy pomysł. Zazwyczaj kończy się to wybraniem standardowego podarunku typu kwiaty, czekoladki czy inny upominek rzeczowy. Znalezienie oryginalnego prezentu dla ukochanej osoby albo pomysłu na wspólne spędzenie walentynek nie jest jednak trudne. Świetnie może się tu sprawdzić voucher na niecodzienne przeżycie, takie jak skok ze spadochronem, ale też wspólne wyjście na romantyczną i nietypową kolację w ciemności. Nasze badania pokazały, że część respondentów najchętniej wybiera tego typu prezenty, a zdecydowana większość właśnie o takich marzy – zauważa Krawczyński.Przyznaje jednak, że podejście Polaków do sposobu obdarowywania nieustannie się zmienia, a miejsce przedmiotów zastępują niezapomniane przeżycia.– Klasyczny, materialny upominek to jedynie kolejna rzecz, którą postawimy na półce lub schowamy do szafki. Wyjątkowy prezent, także ten walentynkowy, to taki, po którym zostaną niezapomniane wspomnienia na całe życie – podkreśla.