Jad ślimaków nadzieją dla cukrzyków

Morskie ślimaki z rodziny stożków polują na ryby za pomocą jadu zawierającego szybko działającą insulinę. Ofiara doznaje wstrząsu hipoglikemicznego i unieruchomiona, jest połykana w całości przez drapieżnika. Obserwacja ta może pomóc opracowaniu nowej insuliny dla diabetyków.

Naukowcy z Uniwersytetu Utah opisali szczegóły działania insulin stożków, przybliżając w ten sposób perspektywę opracowania szybko działających insulin dla diabetyków. – Te ślimaki rozwinęły strategię obezwładniania ofiar za pomocą około 200 związków. Jednym z nich jest insulina – mówi prof. Helena Safavi-Hemami.



Portal KopalniaWiedzy.pl wskazuje, że cząsteczka insuliny składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, A i B. Łańcuch B jest konieczny do aktywacji receptora insulinowego. Nim hormon będzie mógł obniżyć poziom cukru we krwi, musi przejść kilka przemian, co trochę trwa. Mimo dekad badań insulina produkowana dla chorych na cukrzycę typu 1 nadal zawiera łańcuch B do aktywacji receptorów, co opóźnia działanie leku nawet do 90 minut.



Safavi-Hemami badała działanie siedmiu sekwencji insulinowych trzech gatunków stożków: stożka geograficznego (Conus geographus), C. tulipa i C. kinoshitai. Okazało się, że każdy z gatunków wytwarza insulinę o nieco innej budowie. Mimo tych różnic wszystkie działają bardzo szybko, bo brakuje im „lepkiej” części łańcucha B ludzkiej insuliny.

#wieszwiecej Polub nas