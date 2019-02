Gorączka walentynkowych zakupów

83 proc. Polaków kupi prezent dla ukochanej osoby – co ciekawe, 20 lat temu taki zamiar miało zaledwie 42 proc. respondentów. Wśród hitów walentynkowych podarunków dla pań są pluszowe misie i bielizna erotyczna, a dla panów – zegarki i galanteria skórzana. Stałym elementem są również kwiaty oraz wyjazd czy romantyczna kolacja.

Jak wskazują autorzy raportu „Mastercard Love Index”, wartość wydatków Polaków na prezenty dla ukochanej osoby w ciągu trzech lat zwiększyła się o 56 proc.; coraz częściej kupujemy upominki w internecie (wzrost liczby transakcji o 88 proc. w stosunku do 2016 r.).



Z okazji walentynek Polacy najczęściej kupują kwiaty – w 2018 r. wynik był o 137 proc. wyższy niż w 2016 r. – wskazano w raporcie. Kwiaty są często dodatkiem do głównej niespodzianki. Chętnie bowiem wydajemy też pieniądze na wspólne spędzanie czasu ze swoją drugą połówką, na co wskazuje wzrost o 56 proc. liczby transakcji w restauracjach.



Popularne jest również podróżowanie z ukochaną osobą – liczba transakcji za bilety samolotowe czy kolejowe wzrosła o 92 proc. – wyliczono. Prezenty materialne cieszą się natomiast mniejszym zainteresowaniem, np. wydatki przeznaczone na zakup biżuterii wzrosły o 25 proc.

#wieszwiecej Polub nas