Grafenowej spółce doradzały uzdrowiska

W Nano Carbon ruszył konkurs na nowego prezesa. „Rzeczpospolita” ujawnia, że warszawska prokuratura bada, czy w latach poprzednich nie doszło w firmie do nieprawidłowości.

Jak podaje gazeta, rada nadzorcza spółki Nano Carbon, powołanej w 2011 r. do komercjalizacji grafenu na bazie technologii opracowanej przez polskich naukowców z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), rozpisała konkurs na nowego prezesa. Stało się to dwa dni po ujawnieniu przez „Rz”, że próby uruchomienia przez firmę produkcji tego supermateriału na szerszą skalę zakończyły się fiaskiem.



Spółka wystawiła urządzenia na sprzedaż, a właściciele stracili wiarę w sens jej dalszego istnienia. Są też wątpliwości, czy spółka była dobrze zarządzana. Dziennik ustalił, że grafenowej firmie usługi doradcze w zakresie sprzedaży świadczyła... Polska Grupa Uzdrowisk.



W artykule wskazano, że zarząd Nano Carbon w czerwcu 2018 r. złożył zawiadomienie o możliwych nieprawidłowościach w działalności firmy w poprzednich latach. Od lipca śledztwo w tej sprawie prowadzi warszawska prokuratura. Śledczy badają, czy w latach 2013-18 w spółce mogło dojść do „nadużyć udzielonych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi poprzez zawieranie niekorzystnych umów i podejmowanie decyzji dotyczących działalności firmy”.

#wieszwiecej Polub nas