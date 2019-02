„Powstanie w getcie było walką przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”

Nieprawdziwe twierdzenia o „polskich obozach zagłady” przybrały nową formę. Reporterka amerykańskiej telewizji NBC Andrea Mitchell w korespondencji w Polski zasugerowała, że powstanie w getcie warszawskim było zrywem przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.

Relacjonując konferencję bliskowschodnią z Warszawy, Andrea Mitchell powiedziała na wizji, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Niemców, którzy w rzeczywistości stworzyli getto i wymordowali jego mieszkańców, nie wymieniła. Na słowa dziennikarki zwrócił uwagę Alex Storozynski, prezes Fundacji Kościuszki.

Uhm, @mitchellreports thinks the Warsaw Ghetto uprising of Polish Jews was against "the Polish and Nazi regime." Uhm, no @msnbc. It was against the German Army that occupied Poland for 6 years while carrying out the #Holocaust. pic.twitter.com/X8NRyAUJp6 — Alex Storozynski (@AlexStorozynski) 13 lutego 2019

„Jest to obsceniczne i wysoce obraźliwe, zarówno dla Polaków, jak i Żydów, którzy dzielnie walczyli przeciwko niemieckim nazistom podczas powstania w getcie warszawskim. Pełne przeprosiny absolutnie należą się tym, którzy walczyli i tym, których obwinia się bezpodstawnie” – napisał na Twitterze Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths.



„Dziennikarka NBC News stwierdziła na wizji, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli przeciwko »polskiemu i nazistowskiemu reżimowi«. To już przekracza granice kompromitacji. Za takie rzeczy powinny być przeprosiny w następnym programie i spalenie się ze wstydu” – skomentował publicysta „Do Rzeczy” Marcin Makowski.



Korespondentka TVP w USA Zuzanna Falzmann zaapelowała do Mitchell o przeprosiny. „Nie było takiej rzeczy jak »polski i nazistowski reżim«. Takie stwierdzenie jest wysoce obraźliwe. Polska była okupowana przez niemieckich nazistów. Zarówno Polacy jak i Żydzi walczyli przeciwko nazistom podczas powstania w getcie” – podkreśliła.

Dear @mitchellreports, more than apologies are needed. There was no such thing as “Polish and Nazi regime”. This statement is false and highly offensive. Poland was occupied by German Nazis. Both Poles and Jews fought against Nazis during the Warsaw Ghetto Uprising. @MSNBC https://t.co/hO67xHhRlY — Zuzanna Falzmann (@zuzannafalzmann) 13 lutego 2019

72-letnia Andrea Mitchell jest doświadczoną i uznaną dziennikarką. Od lat obsługuje najważniejsze wydarzenia polityczne w USA. Zaliczyła jednak kilka wpadek. Na przykład w 2008 r. użyła wobec wyborców z prowincji pejoratywnego określenia „rednecks” czyli wieśniacy. Później publicznie przeprosiła za wpadkę, przyznając, że powiedziała „coś głupiego”.