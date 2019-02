Talibowie podali termin rozmów z Amerykanami, ci… nie dostali zaproszenia

Talibscy negocjatorzy spotkają się z delegacją Stanów Zjednoczonych 18 lutego w stolicy Pakistanu Islamabadzie, aby odbyć kolejne rozmowy na temat zakończenia wojny w Afganistanie - poinformował rzecznik fundamentalistów Zabihullah Mudżahid. Amerykanie twierdzą jednak, że nie otrzymali zaproszenia na to spotkanie.

Agencje przypominają, że obydwie strony umówiły się na spotkanie 25 lutego w Katarze. Mudżahid wyjaśnił, że ta data jest nadal aktualna, natomiast rozmowy tydzień wcześniej odbyłyby się z pakistańskim premierem Imranem Khanem, z którym omówione zostałyby relacje Afganistanu z Pakistanem.



„Otrzymaliśmy informację, że talibowie ogłosili organizację takiego spotkania, ale nie otrzymaliśmy oficjalnego zaproszenia na te rozmowy” – poinformowało biuro prasowe Departamentu Stanu USA, nie wykluczając jednak możliwości udziału amerykańskiej delegacji w negocjacjach.



„Stany Zjednoczone popierają wszystkie inicjatywy, które mogą doprowadzić do prawdziwego dialogu między rządem afgańskim a talibami. Zachęcamy wszystkie kraje do wspierania tego procesu pokojowego” – podkreślono w komunikacie.



Poprzednie spotkanie talibów z Amerykanami miało miejsce na początku lutego w Moskwie. Fundamentaliści określili te rozmowy jako „olbrzymi sukces”. Wcześniej, pod koniec stycznia, w Katarze odbyły się trwające sześć dni rozmowy pokojowe między przedstawicielami talibów a delegacją amerykańską, której przewodniczył specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad.

źródło: pap

Rozmowy koncentrowały się głównie na wycofaniu wojsk USA i gwarancji talibów, że Afganistan nie będzie ponownie używany jako bezpieczna przystań dla terrorystów do ataków na inne kraje.Po zakończeniu rozmów przedstawiciele fundamentalistów informowali, że uzgodniono projekt porozumienia pokojowego, zakładającego wycofanie wszystkich obcych wojsk z Afganistanu w ciągu 18 miesięcy. Przedstawiciel władz USA oświadczył jednak, że o terminach nie rozmawiano.Wojska USA weszły do Afganistanu pod koniec 2001 r., co było odpowiedzią na zamachy terrorystyczne z 11 września. W Afganistanie znajduje się ok. 14 tys. żołnierzy amerykańskich. Mimo ich obecności, a także mimo amerykańskiej pomocy wojskowej, szkoleniowej i finansowej dla afgańskiej armii, ultrakonserwatywny islamski ruch talibów nadal kontroluje prawie połowę terytorium Afganistanu, głównie w północnej części kraju.