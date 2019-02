Szef MSZ Iranu: To nie przypadek, że terroryści uderzyli, gdy zaczyna się „warszawski cyrk”

„To nie jest zbieg okoliczności, że Iran został dotknięty aktem terroryzmu tego samego dnia, kiedy rozpoczyna się warszawski cyrk” – napisał na Twitterze szef dyplomacji tego kraju, Mohammad Dżawad Zarif. Kilka godzin wcześniej na południu Iranu doszło do zamachu, w którym zginęło 27 żołnierzy Gwardii Rewolucyjnej. Dowódca tej elitarnej jednostki zapowiedział odwet.

Zarif dodał, że „tacy sami terroryści oklaskują (sprawców zamachu) z warszawskich ulic i wspierają ich twitterowymi botami”. „Wydaje się, że Stany Zjednoczone zawsze dokonują tych samych złych wyborów, spodziewając się różnych wyników” – stwierdził dyplomata.



Do tragicznego zamachu doszło na drodze łączącej miasta Zahedan i Chasz w prowincji Sistan-Beludżystan, gdzie od dawna działają zarówno gangi przemytników narkotyków, jak i separatystycznych bojowników sunnickich.



Zamachowiec samobójca podjechał samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi do autobusu przewożącego żołnierzy elitarnej formacji, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Is it no coincidence that Iran is hit by terror on the very day that #WarsawCircus begins? Especially when cohorts of same terrorists cheer it from Warsaw streets & support it with twitter bots? US seems to always make the same wrong choices, but expect different results.